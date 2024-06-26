Исполнивший роль одного из гангстеров в знаменитой советской комедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» актер Леонид Каневский раскрыл секрет, почему его персонаж появился в кадре с обнаженным торсом. Об этом артист рассказал в беседе с автором и ведущей YouTube-канала FAMETIME TV Лаурой Джугелией.

«Катастрофа. Не годится костюм. Гайдай попросил костюмеров подобрать что-то другое», – рассказал Каневский о съемках эпизода из фильма «Бриллиантовая рука» в Баку.

По его словам, костюмеры так и не смогли подобрать костюм, который бы полностью соответствовал задумке режиссера Леонида Гайдая. Ожидая очередной наряд от костюмеров, Каневский расхаживал по съемочной площадке с голым торсом, пока его не заметил Гайдай.

«Стоп, стоп. А этот костюмчик тебе кто справил?», – вспоминает слова Гайдая Каневский.

Именно так режиссеру культовой комедии «Бриллиантовая рука» пришла в голову идея поставить в кадр Каневского с обнаженным корпусом. Актер признался, что в то время старался чаще посещать тренажерный зал и был в хорошей физической форме.