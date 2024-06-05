Пятый брак режиссера Андрея Кончаловского длится уже 25 лет и до сих пор вызывает споры и слухи. Все дело в том, что телеведущая Юлия Высоцкая на 36 лет младше мужа. Как люди столь разных поколений так долго остаются вместе, рассказала сваха Анна Осипова.

Она отметила, что Кончаловский вполне мог быть совершенно невыносим лет в 40-50. Но уже к 60 годам он образумился, превратился в зрелого и очень опытного мужчину, который умеет ценить женские красоту и ум. Как раз в это время он и встретил Высоцкую. Если бы это произошло раньше, вряд ли бы семейная пара просуществовала так долго.

«В чем секрет этой пары? В постоянном взаимном интересе друг к другу. Оба львы по гороскопу – искрометные, яркие, драйвовые и одинаково молодые душой, несмотря на разницу поколений. Бывают 30-летние «старички», а бывают 70-летние «живчики», которые существуют вне времени: позитивно смотрят на жизнь, генетически крепкие телом, сохранившие острый ум и невероятную харизму, что и доказывает долгие годы Андрей Кончаловский», – рассказала Осипова.

Также она отметила, что Высоцкая была начинающей актрисой, когда встретила именитого режиссера и просто не могла перед ним устоять.