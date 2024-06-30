Пилот сверхзвукового тяжелого истребителя Су-27П ВКС РФ совершил жесткий перехват натовского военного самолета F-16 над акваторией Балтийского моря. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале Fighterbomber.

«Первая наклейка уезжает в Калининград летчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», – подписал опубликованные кадры автор Телеграм-канала.

В связи с возросшей активность авиации Североатлантического альянса у границ Российской Федерации автор Телеграм-канала Fighterbomber объявил конкурс на самый красивый перехват. Первым победителем данного конкурса стал российский пилот из Калининграда.

Российский пилот истребителя Су-27П совершая перехват датского F-16 успел махнуть перед ним крыльями, продемонстрировав готовые к пуску ракеты класса «воздух-воздух». На языке военных пилотов данный жест сравним с фразой: «Стой, стрелять буду!». При этом российский пилот вынужден был поднять в воздухе тормозной щиток за кабиной, чтобы сравнять по скорости с одномоторным истребителем F-16.