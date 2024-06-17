Изображение Мардж Симпсон обнаружено на древнеегипетском саркофаге

На протяжении трех десятилетий «Симпсоны» были связаны с многочисленными «предвиденными» событиями будущего. Но, возможно, само появление этого мультсериала было сверхъестественным образом предзнаменовано древней реликвией. Источник: Daily Star.

Рисунок на египетском трехтысячелетнем саркофаге поразительно напоминает Мардж Симпсон, любящую мать Барта, Лизы и Мэгги из мульпроекта. На гробе, обнаруженном в ходе раскопок древнего кладбища в Египте, изображена женщина с желтой кожей, одетая в зеленое платье и с высокой синей короной, очень похожей на фирменную прическу Мардж.

Согласно информации, описанной в теперь удаленном посте на «Реддит», появившемся ранее на этой неделе, этот саркофаг из периода Нового царства, 20-й династии (около 1186-1069 гг. до н.э.), и на нем изображена богиня неба Нут.

Историк объяснила, что гроб, скорее всего, предназначался для девочки-подростка, и ее родители постарались сделать его настолько прочным, насколько смогли, заявив: «Это богиня Нут. Я видела другие предметы, принадлежащие этому захоронению, и думаю, что родители (покойной было 16), были не особенно богаты, но они сделали все, что могли позволить себе».

Она добавила: «Ее саван выглядит достаточно неплохо, не совсем в стиле той эпохи, но в него вложено много внимания и любви. Каждый раз, когда я его вижу, он поражает меня в самое сердце».

Древняя Мардж

Сообщество «Реддит», к очевидному разочарованию автора поста, немедленно обратило внимание на сходство между Нут и культовым мультяшным матриархом, высказав предположение, что древние египтяне каким-то образом сумели «предсказать» появление Мардж Симпсон. Один пользователь пошутил: «Выходит, что египтяне предсказали «Симпсонов»? Вот это сюжетный поворот!», а другой пошутил: «Симпсоны» это уже предсказали. Хотя нет, это ведь египтяне предсказали «Симпсонов».

«Единственный задокументированный случай в истории, когда «Симпсоны» не смогли предсказать этого первыми», – отметил следующий комментатор. А другой пользователь написал: «Мне известно, что «Симпсоны» идут уже давно, но я понятия не имел, что настолько долго».

Между тем, сразу несколько пользователей Reddit предположили, что сценаристы «Симпсонов» обладают некой способностью путешествовать во времени, учитывая их умение предсказывать будущие события и ссылаться на свой мультсериал в доисторическом прошлом.

«Очевидно, что Мэтт Гроунинг – масон 33-го уровня. Он обладает телекинетической связью с некими существами, находящимися вне рамок нашего понимания, раз сумел создать такого персонажа, как Мардж, на основе древнеегипетского рисунка 3000-летней давности. Вероятно, однажды будут найдены древние изображения и других персонажей «Симпсонов», которых Гроунинг попросту воссоздал в наше время», – предположил один из комментаторов.

Ему возразили: «Попросту это еще одно доказательство того, что создатели «Симпсонов» способны путешествовать во времени…». Третий участник обсуждения дополнил: «Ну, хронологически ведь невозможно, чтобы древние египтяне знали о Мардж Симпсон, поэтому Ipso facto… вне всяких сомнений, в этом замешаны путешествующие во времени инопланетяне. Другого логического объяснения быть не может».

«Симпсоны» прославились своими пугающе точными предсказаниями, включая президентство Дональда Трампа, глобальную пандемию гриппа и террористические атаки 9/11.