Иван Янковский редко публикует фотографии, касающиеся его семьи. Поэтому любой снимок с супругой очень радует фанатов актера. Янковский уже три года состоит в браке с актрисой Дианой Пожарской. Пара воспитывает сына Олега, появившегося на свет в июне 2021 года.

На днях актер опубликовал на своей страничке в соцсети снимок со своей женой Дианой Пожарской. Фото было сделано во время их совместной прогулки. Актер кратко подписал фотографию, но в его словах поклонники смогли определить оригинальное прозвище его супруги.

«Чилим в жару с русалочкой», – написал Янковский под снимком.

Подписчики засыпали снимок массой комментариев. Многие пожелали счастья и любви звездной паре, другие отметили, что супруге Янковского очень подходит прозвище «русалочка».

«Красивые вы красивые!», «Какие вы классные, обожаю!», «Очень красивая пара», – написали поклонники актера.

Сама же Диана Пожарская тоже оставила под снимком комментарий – он состоял из эмодзи в виде морских волн, русалок и красного сердечка.