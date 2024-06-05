В конце мая ушла из жизни известная российская актриса Анастасия Заворотнюк. Знаменитость боролась с онкологическим заболеванием на протяжении пяти лет, но в итоге болезнь победила. Анастасия скончалась 29 мая от рака головного мозга на руках у своего супруга Петра Чернышева.

Издание Woman.ru привело комментарий гримера артистки Ларисы Лосевой, которая вспомнила о состоянии Заворотнюк задолго до того, как стало известно о ее болезни. Как рассказала гример, здоровье актрисы не было идеальным еще задолго до рождения ее дочери. Она часто страдала от головных болей и порой даже теряла сознание на съемочной площадке во время работы над «Моей прекрасной няней». Каждый такой раз звезде сериала вызывали скорую помощь. Медики приводили ее в чувства, и она, отказываясь от госпитализации, продолжала работать.

«Мы списывали ее состояние на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания», – рассказала Лосева.

Гример также отметила, что ее очень удивляло состояние кожи шеи актрисы. По ее словам, на лице Анастасии практически отсутствовали морщины, а вот шея выглядела очень возрастной.