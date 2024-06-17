Российский певец Григорий Лепс рассекретил свои отношения с 18-летней студенткой МГИМО Авророй Кибой. Вместе пара появилась на церемонии вручения музыкальной премии МУЗ-ТВ.
Как сообщают приближенные к музыканту источники, Лепс имеет вполне серьезные намерения по отношению к своей молодой избраннице. 61-летний певец даже подумывает о скорой свадьбе с 18-летней избранницей.
Отмечается, что недавно артист подарил Авроре кольцо ювелирного бренда Graff с огромным бриллиантом. После этого, многие поспешили сделать вывод, что Лепс уже сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Григорий Лепс и Аврора Киба познакомились на одном из московских мероприятий. Известно, что знакомству артиста с юной красоткой поспособствовала ее мать, Татьяна Киба. Мать девушки благословила отношения своей дочери с артистом.
«Честно говоря, не понимаем, зачем Грише эта свадьба, Аврора ведь такая юная. Но Лепсу этот роман пошел на пользу: он бросил пить, занялся спортом», – рассказал источник издания «Комсомольская правда».