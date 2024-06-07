В восточной части Тихого океана между Мексикой и Гавайями ученым удалось найти ранее неизвестные миру виды живых существ. При этом некоторые из них способны серьезно напугать человека, рассказал участник 45-дневной международной исследовательской экспедиции Томас Дальгрен из Швеции.

В исследованиях использовался глубоководный аппарат ROV, которым ученые управляли дистанционно. Это позволило сфотографировать уникальные виды, о которых ранее не было известно ровным счетом ничего.

Так, весьма необычной формой жизни оказалась стеклянная губка, имеющая форму чаши. Она тут же возглавила рейтинг долгожителей планеты, так как способна прожить 15 000 лет.

Самыми крупными существами на большой глубине оказались трепанги из рода Amperima, называемые также розовыми морскими свинками. Они неповоротливы, очень медленно перемещаются на ножках трубчатой формы и выступают в качестве своеобразных “пылесосов”, собирая осадок, который “прошел через наименьшее количество желудков”, рассказал ученый.