Певица София Ротару кардинально изменила свои политические взгляды после того, как умер ее муж Анатолий Евдокименко. Об этом рассказал солист групп “Рецитал” и Коробеники, а также гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин.

Он отметил, что Ротару была патриоткой Советского Союза, она даже раньше Пугачевой начала исполнять комсомольские песни и всегда выступала за СССР.

Когда умер муж, она вдруг изменила свои взгляды. И с началом специальной военной операции выступила против нее и уехала на Украину.

“Пусть она в себе разберется. Мне кажется, она изменилась после смерти мужа. Времена меняются, и каждый выбирает свою дорогу”, — цитирует Левшина портал News.ru.

Ротару с 80-х годов пыталась конкурировать с Пугачевой, рассказал ранее продюсер Виктор Кинн. Он отметил, что певицы терпеть друг друга не могли и старались не пересекаться в одних и тех же сборных концертах.