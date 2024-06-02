В Тихом океане у побережья Калифорнии геофизики нашли странные отверстия на дне. По мнению ученых, они могут представлять серьезную опасность для США.

Отверстия находятся на стыке литосферных плит и имеют связь с разломом Сан-Андреас. Диаметр составляет около 5 сантиметров. При этом из каждого отверстия с большой скоростью вырываются горячие струи, в которых содержатся тяжелые металлы.

По мнению ученых, это может быть предвестник мощного извержения, подобного сильнейшему взрыву. Также струи магмы провоцируют изменения климата.

Решить эту проблему безопасно не представляется возможным. По словам специалистов, можно попытаться спровоцировать взрыв и таким образом «разрядить» вулкан. Но в этом случае имеется риск вызвать извержение раньше времени.

Также ученые рассматривают возможность охладить магму, через заранее подготовленную воронку, в которую будут подаваться огромные объемы воды. Но этот способ слишком дорогой.