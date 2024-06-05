В наше время совсем необязательно каждый день есть супы, чтобы быть здоровым, рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

В интервью порталу Life.ru он пояснил, что раньше супы позволяли с минимальными затратами на продукты и с ограниченным их выбором обеспечить организму максимальную пользу. Сегодня на витринах магазинов изобилие, поэтому первые блюда вполне можно заменять даже стаканом минеральной воды.

При этом Белоусов отметил, что такая замена должна осуществляться лишь время от времени. Несмотря на несомненную пользу минералки, в супах все же больше питательных веществ. Поэтому желательно периодически употреблять грибные и овощные первые блюда, богатые витаминами, костные и мясные бульоны.

Но все же употребление супов – это личный выбор каждого человека. Единственный случай, при котором нельзя отказываться от этих блюд – это рекомендации лечащего врача. Их нужно соблюдать в обязательном порядке.