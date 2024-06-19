В США в штате Калифорния произошло нападение черного медведя на человека. Животное загрызло женщину и съело останки прямо в ее собственном доме. Как сообщает телеканал Fox News, инцидент произошел в ноябре 2023 года, но подробности произошедшего стали известны только сейчас.

Жертвой медведя является 71-летняя американка Патрис Миллер. Согласно заключению судмедэкспертов, при нападении, животное перегрызло женщине шею, поэтому вряд ли ее можно было спасти.

Как рассказали соседи погибшей, черный медведь на протяжении нескольких месяцев приходил к дому пенсионерки. По их словам, женщина неоднократно обращалась в соответствующие службы, выражая опасения за свою жизнь, и просила, чтобы животное было отловлено. Кроме того, Патрис установила на окна своего дома металлические решетки. Однако даже эти меры предосторожности не смогли предотвратить трагедию.

По версии следствия, хищнику удалось проникнуть в дом. Медведь напал на женщину в ее спальне, а после утащил ее тело в гостиную, где несколько дней питался ее останками.