Анна Щербакова, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, якобы состоит в отношениях с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Об этом сообщило издание Super.ru. По слухам, молодые люди встречаются уже более года.

Спортсмены познакомились в апреле минувшего года после игры московского «Спартака». Пара вместе провела отпуск в Дубае, а в 2024 году Максим и Анна впервые были замечены вместе в Москве.

Щербакова не принимала участия в сезоне 2023/2024, хотя и не объявляла о завершении своей карьеры. Известно, что фигуристка уже восстановила свое здоровье после травмы. Об этом она заявила еще в конце 2022 года.

Анна Щербакова является обладательницей золотой медали за одиночное катание на Олимпийских играх, проводимых в Пекине. Ей удалось обогнать спортсменку из Японии Каори Сакамото и даже свою соотечественницу Александру Трусову. Щербакова является первой фигуристкой в истории, которая исполнила четверной лутц на официальных взрослых соревнованиях.