Фигурист Петр Чернышев никогда не говорил о состоянии супруги Анастасии Заворотнюк, пока она страдала от онкологического заболевания. Он упорно трудился, чтобы оплачивать лечение возлюбленной, на протяжении пяти лет делал все возможное, чтобы облегчить ее состояние.

Но 30 мая 2024 года Анастасия умерла. Ее состояние ухудшилось в середине мая, актриса попала в хоспис, где врачи могли смотреть за ней постоянно и снимать болевые ощущения. Петр постоянно был с ней рядом, она умерла у него на руках.

1 июня в Покровском соборе прошла церемония прощания с актрисой. Чернышев также присутствовал, он простился с ней последним и опустился на колени перед могилой. Затем убитый горем супруг прервал молчание.

«Для Насти ваша любовь… она придавала ей силы, и я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, хочет, чтобы все было хорошо», — сказал он окружающим.

Он посетил могилу жены и на второй день, но на этот раз с ним была 5-летняя дочь Мила. Она не присутствовала на церемонии прощания, так как момент этот был бы слишком тяжелым для ребенка.