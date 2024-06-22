На протяжении многих лет сериал «Отчаянные домохозяйки» не теряет своей актуальности и приобретает все больше и больше поклонников. И хотя первая серия шоу вышла на экраны 20 лет назад, фанатов до сих пор интересуют те или иные подробности из жизни звезд сериала или нюансы со съемочной площадки.

Звезда «Отчаянных домохозяек», актриса Ева Лонгория рассказала о съемках постельных сцен в сериале. Актриса воплотила на экране образ Габриэль Солиз. По сюжету, ее героиня завела роман с молодым садовником, являющимся несовершеннолетним. Но в реальной жизни актер Джесси Меткалф был всего лишь на три года младше актрисы.

По словам Лонгории, и у нее, и у ее партнера, уже был опыт работы с подобными сценами, но все равно во время работы возникало немало неловких ситуаций. Актриса отметила, что им было бы проще, если бы руководство проекта предоставило бы координатора по интимным сценам. Этот человек мог бы помочь избежать таких ситуаций, когда актерам было некомфортно в кадре.