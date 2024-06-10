Врач-эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала публикацию в британской Daily Mail, назвавшей картофель фри таким же вредным, как и сигареты. По словам доктора медицинских наук, картошка вообще не причем, во всем виновато масло.

Она отметила, что в масле, в котором обжаривается картофель, действительно образуются альдегиды. Однако не все они одинаково вредны. К примеру, формальдегид способен спровоцировать развитие рака, а большинство других видов вещества никак не повлияет на организм.

Обжаренные во фритюре продукты могут спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом или печенью, однако сравнивать их с сигаретами совершенно неверно.

«Ни к чему пугать всех раком от периодического употребления картошки фри. Согласитесь, мало у кого картофель во фритюре присутствует в рационе на постоянке, а вот курят люди каждый день и очень много», – пояснила Павлова.

Также она отметила, что если есть картофель фри раз в полгода, то можно вообще не беспокоиться о вреде для организма.