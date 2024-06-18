Сбежавшую из России в Латвию после начала специальной военной операции актрису Чулпан Хаматову (признана иноагентом в России) с позором выгнали из Нового Рижского театра. Информация об увольнении российской актрисы появилась в местном агентстве Delphi.

Автор материала со ссылкой на собственные источники в руководстве театра отмечает, что режиссер и художественный руководитель учреждения Алвис Херманис остался недоволен работой Хаматовой в театре. Российская актриса не смогла найти общий язык с театральной труппой. Зритель также не оценил творческие способности Хаматовой, что сказалось на выручке заведения.

Билеты на постановки с участием российской актрисы раскупались очень медленно. К тому же источник отметил, что Новый Рижский театр также понес репутационные издержки из-за работы в нем Чулпан Хаматовой. Официально информация об увольнении российской актрисы еще не озвучена. Однако на официальном портале театра появилась новость, что формат сотрудничества с Хаматовой будет изменен в ближайшее время.