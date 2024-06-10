Надеяться на то, что ученые из Австралии действительно перехватили сигналы из космоса, совершенно бессмысленно. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Напомним, ранее австралийские ученые сообщили о совершенно новом сигнале, который ранее еще никогда не перехватывался. При этом он постоянно повторяется.
Предположение специалистов, что сигналы издают нейтронные звезды, пока не подтверждается. Все дело в том, что у этих космических тел не может быть такой длинный цикл сигнала.
«Никогда такие сенсации не держались дольше нескольких недель. С одной стороны, сигналы стали более сложные, но, с другой стороны, наши возможности исследовать эти сигналы тоже возросли. Поэтому после более скрупулезного анализа до сих пор всегда оказывалось, что всё-таки эти сигналы естественного происхождения, хотя поначалу выглядят они как потоки информации, которые вряд ли могут быть естественными», – цитирует Эйсмонта РИА Новости.