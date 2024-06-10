Надеяться на то, что ученые из Австралии действительно перехватили сигналы из космоса, совершенно бессмысленно. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Напомним, ранее австралийские ученые сообщили о совершенно новом сигнале, который ранее еще никогда не перехватывался. При этом он постоянно повторяется.

Предположение специалистов, что сигналы издают нейтронные звезды, пока не подтверждается. Все дело в том, что у этих космических тел не может быть такой длинный цикл сигнала.