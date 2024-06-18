Екатерина Климова снялась в офисе с закинутыми на стол ногами

Актриса Екатерина Климова сфотографировалась посреди офисного интерьера с закинутыми на стол ногами, отметив, что в последнее время все чаще превращается в стерву в теле и кинопроектах.

46-летняя артистка предстала перед многочисленными поклонниками в белом брючном костюме с черно-белым поясом и в туфлях на шпильке, сделала гламурный макияж, акцент в котором сделан на глазах, а также эффектно уложила волосы, которые стекают на плечи красивыми голливудскими локонами.

Ноги она закинула на стол с ноутбуком и документами.

«Что-то последнее время мне всё больше в кино приходится перевоплощаться в стерв!», – подписала она фотографии.

Поклонники признались, что без ума от такого образа актрисы. «Таких стерв мы обожаем», -написал один из комментаторов.



Также на одном из фото Климова снялась у окна. Ракурс был выбран таким образом, чтобы продемонстрировать стройную фигуру актрисы.