На церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк в Покровский женский монастырь пришел певец Григорий Лепс. Он перекрестился у входа и пообщался с журналистами после прощания.

Свое появление на церемонии Лепс назвал исполнением человеческого долга.

«Я счел это своим долгом человеческим. Не гражданским, а просто человеческим. И я хотел попрощаться. Замечательная была девушка. Очень открытый человек, светлый — и я такой ее помню», — цитирует Лепса портал News.ru.

Певец добавил, что не был другом Заворотнюк, но общался с ней по работе. При этом от общения всегда оставались только хорошие впечатления.