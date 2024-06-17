В СМИ уже более месяца активно обсуждается вероятность скорого развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Знаменитости никак не комментировали эти слухи, однако известно, что пара уже давно не живет вместе.

Несмотря на все разногласия с супругом, Джей Ло поздравила его с Днем отца, отмечаемого накануне. Певица опубликовала снимок супруга, сделанный на съемках фильма «Перл Харбор» в 2001 году. Она написала трогательные строки.

«Наш герой. С Днем отца», – написала певица, сопроводив слова эмодзи в виде белого сердечка.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек узаконили свои отношения в 2022 году. Супруги прожили чуть более года вместе, после чего стала появляться информация об их семейном разладе. Сейчас, как утверждает ряд западных СМИ, они находятся на грани развода.

У Бена Аффлека есть трое детей от предыдущего брака с актрисой Дженнифер Гарнер. И у Джей Ло есть также дети от союза с певцом Марком Энтони. Общих детей у супругов нет.