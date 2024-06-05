Вокруг голливудской пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека возникли слухи о скором разводе. У супругов не все гладко в личных отношениях. Известно, что Бен съехал от Дженнифер. Сейчас он поселился в районе, где проживает его экс-супруга Дженнифер Гарнер с их общими детьми.

Как сообщает издание Daily Mail, Джей Ло совершенно не ладит с матерью своего супруга Кристин Энн Болдт. Натянутость их отношений подтвердили журналисты. Они сообщили, что Дженнифер Лопес и мать Аффлека держались друг от друга на расстоянии во время баскетбольного матча 12-летнего сына актера. По окончанию спортивного состязания, Кристин Энн Болт ушла в компании своей экс-невестки, Дженнифер Гарнер.

Теперь в Сети активно обсуждает не только размолвка между Беном и Джей Ло, но и пренебрежительное отношение свекрови к своей знаменитой невестке.

«Мать Бена Аффлека и Джей Ло вообще не общаются друг с другом!», «Я думаю, что они презирают друг друга», «Они просто игнорируют друг друга», – написали комментаторы в Сети.

Несмотря на слухи о скором разводе Джей Ло и Аффлека, супруги все равно появляются вместе на публике. Но, несмотря на это, фотографии, сделанные папарацци демонстрируют, что все же у пары натянутые отношения. Это читается по выражению лица Бена. Как сообщил источник, приближенный к знаменитостям, Дженнифер делает шаги навстречу Бену, чтобы сохранить свой семейный союз.