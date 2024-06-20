Российский эстрадный певец Юлиан Васин, выступающий под сценическим именем Юлиан, высказался о кончине своего друга модельера Егора Зайцева. По словам артиста, он часто общался с ныне покойным дизайнером, и Егор старался не нагружать друга своими проблемами.

«Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: “Братан, не переживай! Всё будет хорошо”. Это оказалось последним его сообщением», – отметил Юлиан.

Артист рассказал, что он и дальше продолжал писать Егору, но больше ответов не получал. По его мнению, сын легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева был настолько слаб, что больше не смог отвечать на сообщения.

Сын знаменитого модельера, народного художника РФ Вячеслава Зайцева, советский и российский модельер, член-корреспондент Российской академии художеств Егор Зайцев скончался 19 июня 2024 года. Причиной смерти является онкология.

У Егора Зайцева был диагностирован рак кишечника с метастазами в феврале 2024 года, когда он был госпитализирован в больницу. Врачам удалось стабилизировать его состояние, но в начале июня модельеру вновь стало плохо. Егор Зайцев скончался в московской больнице на 65-м году жизни.