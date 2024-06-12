Известный российский ведущий и врач Александр Мясников рассказал о пользе зеленого чая в эфире программы «О самом главном», выходящей на канале «Россия 1». По словам специалиста, этот чай способствует снижению риска возникновения рака яичников. Мясников подчеркнул, что соответствующие выводы были сделаны японскими учеными после проведения ряда исследований.

«Зеленый чай, если верить исследованиям японцев, китайцев, обладает достаточно выраженным противораковым действием как раз при раке яичников», – подчеркнул доктор Мясников.

Зеленый чай лучше покупать крупнолистовой. От пакетированной формы следует отказаться, так как он представляет собой перетертую чайную крошку с большим количеством различных химических примесей. Это не чайный лист, а порошок от него, то есть побочный продукт.

Чай в пакетиках является самым низкосортным. К тому же, он впитывает в себя все отходы производства. В пакетированном чае очень часто присутствуют искусственные ароматизаторы, которые также являются вредными для организма.