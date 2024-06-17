Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о таком напитке, как кофе. В своем недавнем исследовании ученые из Китая установили, что кофе может снижать риск преждевременной смерти. Поэтому его следует употреблять для профилактики целого ряда болезней.

Доктор Мясников подтвердил, что кофе является полезным напитком. Он подчеркнул, что уже неоднократно говорил об этом. А работа китайских ученых является еще одним подтверждением его словам.

«Кофе не вреден. Кофе официально входит в химиопрофилактику рака, он официально предотвращает рак печени и так далее», – подчеркнул Мясников.

Участниками исследования китайских специалистов стало более 10 тысяч человек. Они предоставили ученым информацию о своем образе жизни, включая количества потребляемого кофе. Ученые наблюдали за здоровьем участников исследования на протяжении 10 лет.

В итоге они пришли к выводу, что умеренное потребление кофе благотворно сказывается на организме. Особенно кофе полезен для людей, ведущих сидячий образ жизни. Всего 2-3 чашки кофе в день способно компенсировать негативное влияние малоподвижного образа жизни.