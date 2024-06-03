Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева со своей 5-летней дочерью Машей отдыхала в элитном загородном комплексе, расположенном неподалеку от МКАД на берегу Живописной бухты. По словам знаменитости, Маша посетила детский день рождения, однако праздник был омрачен происшествием.

Как рассказала Кудрявцева, ее дочь была приглашена на детский праздник, проходивший в Soho Country Club. Все было организовано, как любят дети – декорации, воздушные шары, мороженное. Однако мероприятие было испорчено из-за расположенной рядом вертолетной площадки.

Знаменитость снимала на видео праздник, и ей удалось запечатлеть момент, когда заходивший на посадку вертолет стал причиной обрушения детских декораций. На видео видно, как начинается паника и у детей, и у взрослых. К счастью никто не пострадал. Однако, как выразилась Кудрявцева, остался очень неприятный осадок.