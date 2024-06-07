Российский певец Дмитрий Маликов выпустил новый клип на свою композицию «За туманами». В этом клипе артист предстает в роли жениха, а рядом с ним – красивая молодая невеста.

В роли невесты выступила юная красавица-блондинка, которая по всей вероятности является ровесницей дочери артиста – Стефании. В клипе Маликов крепко сжимал красотку в своих объятиях, будто бы безумно влюблен в нее.

Фанаты артиста высоко оценили новый клип, отметив, что пара очень гармонично смотрелась друг с другом. Многие поклонники написали, что эта композиция очень романтичная и может стать отличным вдохновением для будущих молодоженов.

«Прелестные! Захотелось замуж», «Чуть с ума от интриги не сошли», «Очередной хит на все времена будет играть на всех свадьбах», – написали комментаторы.

Конечно же, Дмитрий Маликов изображал любовь к молодой «невесте» лишь на камеру. Он счастлив в браке уже более 30 лет со своей супругой Еленой. У пары есть двое детей – дочь Елены от первого брака Ольга и совместная дочь – Стефания.