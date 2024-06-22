“Не ем после шести” – распространенная фраза, которую произносят люди, мечтающие избавиться от лишних килограммов. Но большинство из них все же терзаются из-за желания чем-то побаловать себя после пресловутых шести часов вечера.

Как оказалось, это вполне можно сделать, не набирая лишний вес. Диетологи посоветовали употреблять овощи. Они могут быть свежими или приготовленными на пару. В любом случае овощные блюда снимут чувство голода и заменят собой вредные перекусы.

Также вечером можно без риска употреблять нежирную рыбу или птицу с гарниром из полбы, перловки, гречки или булгура.

Ни в коем случае нельзя вечером употреблять алкоголь, сладкие газированные напитки, а также жирные, соленые, острые и жареные блюда.

В качестве вечерних перекусов можно использовать кефир или йогурт с минимальной жирностью, хлебцы, овощи, сыр, фрукты и ягоды. Подойдут также чай из трав или молоко.