Юлианна Караулова, которая приглашает на шоу «Кто хочет стать миллионером?» простых людей, совершает ошибку, заявил бывший ведущий программы Дмитрий Дибров.

Он пояснил, что успех проекта во многом зависит от максимального выигрыша. Миллион – это не так много, поэтому Дибров начал приглашать знаменитостей. Такие интеллектуалы как Александр Друзь, Александр Розенбаум, Геннадий Хазанов и прочие привлекали внимание, так как они знают ответы на все вопросы и легко одерживают победы.

«Сейчас бедная Юлианна Караулова сидит — это интеллектуал. Она у меня три миллиона выиграла. Она хорошо воспитанный, умный человек. И вот она сидит за эти копейки, возится с простыми людьми», – заявил телеведущий.

Также он рассказал об участии в новом проекте на канале ТНТ. Изначально он считал, что программа «А это нормально?», которую он ведет вместе с певицей Ольгой Бузовой, не привлечет внимания зрителей. Однако сейчас Дибров полностью доволен решением занять место ведущего.