Экс-супруга тяжелобольного актера Брюса Уиллиса старается оказывать всяческую поддержку актеру и его нынешней супруге Эмме Хемминг. Актриса регулярно навещает Брюса вместе с их общими дочерьми – Румер, Скаут и Таллулой. В честь Дня отца Деми Мур и ее дочери опубликовали трогательные снимки актера в его разные периоды жизни. На фото Брюс представлен с дочками от Деми Мур, когда они были еще совсем маленькими.

«С Днем отца нашего особенного папу дочерей. Мы любим тебя!» – подписалаи снимки дочери знаменитости.

Брюс Уиллис прожил в браке с Деми Мур 11 лет. У них родилось трое дочерей. Пара развелась в 2000 году. Сейчас актер женат на Эмме Хемминг, от которой у него также две дочери: 12-летняя Мэйбл и 10-летняя Эвелин. Экс-супруга актера Деми Мур и его нынешняя жена Эмма состоят в очень хороших отношениях. Они нередко отмечали вместе семейные праздники. А известие о серьезной болезни актера еще сильнее сблизило их.

Брюс Уиллис страдает от прогрессирующей лобно-височной деменции. Здоровье актера постепенно ухудшается, однако родные и близкие стараются окружить его вниманием и заботой.