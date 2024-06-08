Издание «Московский комсомолец» выяснило подробности дуэли российского бронетранспортера с американской БМП «Брэдли», о которой сообщалось ранее.

Выяснилось, что бойцы на БТР прорвались к центру населенного пункта Сокол, что рядом с Очеретино и взяли под свой контроль половину села.

«Чёрные гусары «Отважных» прорвались в центр Сокола и уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, обратив врага в бегство», – рассказал один из Telegram-каналов.

Другой уточнил, что БМП, вступившая в дуэль с БТР, подорвалась на мине. После этого ее накрыл артиллерийский снаряд. Бронетранспортер тоже получил несколько повреждений, но обеспечил высадку десанта и дотянул до безопасного места.

Военные корреспонденты сейчас стараются раскрывать как можно меньше информации с фронта, чтобы не давать противнику возможности получать сведения о планах ВС РФ. Некоторые из них временно вообще перешли на международные новости. При этом журналисты рекомендуют внимательно наблюдать за Купянским и Краснолиманским направлениями, где, по их словам, на этой неделе может быть очень жарко.