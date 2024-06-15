Супруга известного американского рэп-исполнителя Канье Уэста модель и дизайнер Бьянка Цензори поражает окружающих своими чрезмерно откровенными выходами. Многие привыкли видеть ее в кроп-топах и колготках, надетых на голое тело. Однако один из последних выходов знаменитостей в свет удивил общественность еще сильнее.

Папарацци удалось заснять пару во время ужина во Флоренции. Канье был одет в дождевик, но под ним – в свою привычную одежду – штаны свободного кроя и худи в стиле оверсайз. А Бьянка была облачена в плащ-дождевик из прозрачного полиэтилена. Причем знаменитость решила надеть его, как и в других своих выходах, абсолютно на голое тело. Единственно, что хоть немного, но скрывало ее груд и гениталии от посторонних глаз – это черные надписи на плаще.

Бьянка Цензори появляется с супругом в общественных местах, откровенно говоря, в странных образах. Неоднократно ее фотографировали представители СМИ в одних колготках, а вместо топа – обычная подушка.