Певица Ольга Бузова извинилась перед жителями Уфы за свой чрезмерно откровенный наряд на открытии VK Fest в День защиты детей.

«Я и моя команда приносим извинения, если мой наряд показался оскорбительным. Всегда несу любовь и добро, работая во благо Родины. Это главные ценности для меня и моих близких. Не стоит искать зло там, где его нет,» — сообщила Ольга.

Напомним, певица возмутила зрителей своим вызывающим нарядом. Депутат парламента Башкортостана Рустем Ахмадинуров поинтересовался, все ли у нее в порядке с головой, так как на концерте много детей.

Бузова отметила, что на мероприятии было установлено возрастное ограничение. Также она напомнила, что выступает в Уфе седьмой год и при этом всегда использует «яркие образы».