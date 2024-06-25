42-летняя американская певица Бритни Спирс появилась на публике в ультракоротком платье-майке. Певицу сфотографировали в аэропорту Ван Найс в Лос-Анджелесе. Снимки были опубликованы британским изданием Daily Mail.

Певица возвращалась после отдыха в Мексике. Для своего выхода Бритни решила надеть платье-майку кораллового цвета ультракороткой длины. При этом невооруженным взглядом было заметно, что знаменитость не стала надевать под платье нижнее белье. В руках у артистки была белая куртка и маленькая дамская сумочка. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала черный чокер и тонкую цепочку с подвеской из бриллианта. Волосы певица распустила и надела на голову шляпу песочного цвета с широкими полям. На глаза Бритни надела солнцезащитные очки-авиаторы.

Рядом со знаменитостью шла ее ассистентка. Женщина была одета в деловом стиле, а в руках несла большого плюшевого медведя.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс тайно встречалась со своими сыновьями. Известно, что на протяжении последнего полугода певица несколько раз летала на Гавайи, чтобы провести время со своими сыновьями Джейденом и Шоном.