Американская певица Бритни Спирс заявила, что фотографы в фотошопе “пририсовали” ей лишние килограммы и целлюлит на ногах. Она также добавила, что в данный момент является “самым запугиваемым человеком в мире”.

Фото, которое комментирует 42-летняя звезда, опубликовал таблоид Daily Mail. На нем Бритни запечатлена в обтягивающем платье без лифчика. Комментаторы под ним написали, что у певицы явственно просматривается целлюлит и лишний вес.

«Слушайте, я понимаю, что мое тело неидеально, но я так жезнаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как меня пытаются представить папарацци», — заявила Спирс.

Певица опубликовала видео, сделанное в том же платье, на котором действительно не видно тех недостатков, что и на фото. Она сообщила, что ее вес составляет всего 55 кг и если сбрасывать его дальше, то придется отправиться в больницу.