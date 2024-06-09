Популярная британская телеведущая индийского происхождения Майя Джама была признана обладательницей самых идеальных ягодиц в мире. Рейтинг знаменитостей с самыми «правильными ягодицами» был составлен популярным британским пластическим хирургом, главой лондонского центра косметической и пластической хирургии Риккардо Фрати.

Специалист при помощи математической формулы определил показатели фигур многих мировых знаменитостей. Ключевые позиции среди обладательниц самых идеальных ягодиц вошли такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски, Леди Гага.

Доктор вычислил параметры фигур известных женщин, используя правило золотого сечения. Для этого необходимо обхват талии разделить на обхват бедер. Как сообщил Риккардо Фрати, идеальными считаются ягодицы с математической точки зрения, имеющие показатель, близкий или равный 0.7.

Первое место Фрати отдал британской ведущей и модели Майе Джаме, ягодицы которой имеют именно вышеупомянутый «идеальный показатель». А вот параметры ягодиц Леди Гаги, Эмили Ратаковски и Ким Кардашьян близки к идеалу, но все равно до него не дотягивают.