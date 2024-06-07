Военный аналитик Драго Боснич опубликовал статью для InfoBRICS, в которой сообщил, что Москва может передать противникам Соединенных Штатов гиперзвуковые ракеты П-7000 «Гранит».

«Даже старые советские ракеты, такие как массивная П-700 “Гранит”, могут фактически положить конец военно-морскому господству Запада в любом регионе мира», – сообщил эксперт.

По словам Боснича, Россия может начать поставлять противокорабельные ракеты врагам Североатлантического альянса. Поэтому Западу следует очень внимательно прислушаться к риторике российских властей и начать вести крайне осторожную политику. В противном случае переданные Россией противокорабельные ракеты смогут нанести серьезный урон флоту стран НАТО.

Президент России Владимир Путин во время встречи с зарубежными журналистами 5 июня заявил о возможных поставках Россией дальнобойных ракет в те страны, откуда могут быть нанесены чувствительные удары по странам Запада, снабжающими оружием Украину.