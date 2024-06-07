Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область элитные подразделения ВСУ, которые не оставляют попыток “отбить Волчанск” у российских военных. Об этом сообщил боец ВС РФ по имени Александр.

Он отметил, что в ходе наступления на Харьковском направлении российские подразделения сумели освободить сотни квадратных километров территорий. Это вынудило Киев предпринимать какие-то ответные меры. В результате он передислоцировал в регион хорошо подготовленные части, пытающиеся перейти в контрнаступление.

В то же время, ВСУ оголили другие, не менее важные для них участки фронта, чем пытаются воспользоваться ВС РФ.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации в Волчанске и Купянске Харьковской области, а также на Покровском и Кураховском направлениях в ДНР. Также он отметил серьезные проблемы под Часовым Яром.