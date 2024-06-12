Известный тиктокер Даня Милохин уверен, что в ближайшее десятилетие он станет звездой мирового масштаба. Он сообщил, что даже завяжет с боксом ради достижения этой цели.

Ранее он уже высказывался в таком духе. Осенью прошлого года Милохин заявил, что равняется не на Егора Крида, а на Трэвиса Скотта и Канье Уэста. Этих исполнителей, в отличие от российского певца знает весь мир, отметил тиктокер.

«Через 10 лет я уже закончу с боксом и буду сниматься в фильмах, делать крутые треки на весь мир», — уверенно заявил он.

Милохин длительное время находился в Дубае, однако 8 сентября 2023 года вернулся в Россию. Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, призвала Минобороны РФ мобилизовать тиктокера, однако спустя три дня он снова улетел в Эмираты.