Певица Сати Казанова сообщила в соцсетях, что не сможет принять участие в VK Fest в Петербурге, так как оказалась в больнице. Знаменитость очень опечалена, что не сможет встретиться со своими поклонниками в Петербурге в ближайшую субботу, ведь ей прописан постельный режим. Но она отметила, что постарается выздороветь к 13 июлю, чтобы выступить на VK Fest в Лужниках.

«К сожалению, по состоянию здоровья и тем коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Петербурга и выступить на Vk Fest, который мы с командой очень ждали», – сообщила Сати в видеообращении, опубликованном на ее страничке.

Казанова также отметила, что с ней все хорошо, но она должна строго выполнять предписания врачей, чтобы в дальнейшем с ее здоровьем также был порядок. По словам певицы, ей назначен курс капельниц, который необходимо пройти.

Поклонники артистки предположили, что ее госпитализация связана с беременностью. Но Сати не стала подтверждать или опровергать эту информацию. Она лишь поблагодарила своих фанатов за внимание и понимание.