Известная голливудская пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе на публике на фоне слухов об их грядущем разводе. Такую информацию сообщило британское издание Daily Mail.

2 июня актер появился на баскетбольном матче своего сына Сэмюэля. На этом мероприятии также появилась и его супруга – певица Дженнифер Лопес. Они приехали на матч по отдельности и встретились друг с другом на глазах у представителей СМИ.

Джей Ло поцеловала супруга в щеку, а он в ответ лишь поморщился. Это дало новый повод для сплетен для желтой прессы и поклонников пары. Многие уверены, что сейчас пара пытается вести себя достойно на глазах у публики, однако их отношения все равно трещат по швам.

«Это больше похоже на вынужденное приветствие. Странные отношения, они с самого начала не выглядели искренними. Приближается развод…», – написали комментаторы по снимком с поцелуем.

Чуть позже папарацци подловили Бена с его экс-супругой Дженнифер Гарнер. Они шли по улице вместе со своим сыном. Актер позади своего наследника и бывшей жены. Также на его лице читались нотки раздражения.