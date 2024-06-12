Разлом в Верхоянском районе Якутии, прозванный в народе «Сибирскими вратами в ад», стремительно растет в размерах, угрожая в ближайшее время полностью поглотить соседнюю долину. Об этом в своем материале сообщает журнал Atlas Obscura со ссылкой на исследование ученых из МГУ им. Ломоносова.

Анализ данных дистанционного зондирования, снимков со спутника и образцов грунта, собранных на местности, свидетельствуют об увеличении скорости роста Батагайского кратера в Якутии. Основная причина роста «Сибирских врат в ад», по мнению российских ученых, заключается в таянии вечной мерзлоты, вызванной потеплением в Верхоянском районе.

Ученым удалось подсчитать, что лед ежегодно отступает в среднем на 5-15 метров. Если темпы исчезновения вечной мерзлоты сохранятся, то Батагайский кратер полностью поглотит соседнюю долину в течение следующих 20 лет. Результаты исследования показали, что рост кратера в глубину практически прекратился, поэтому «Сибирские врата в ад» разрастаются по краям.