В мавзолее первого императора Китая Шихаунди археологи обнаружили доверху набитый сокровищами 16-тонный саркофаг. По мнению ученых, он принадлежал сыну правителя принцу Гао.

Шихаунди, известный как создатель терракотовой армии, обнаруженной во все том же мавзолее, был чрезвычайно уважаем в Китае. Поэтому воля его сына, пожелавшего в загробном мире находиться рядом с отцом, была выполнена в точности.

Внутри саркофага находились шесть тысяч монет из бронзы, серебряные и золотые фигурки верблюдов, украшения из нефрита, а также броня и оружие.

Некоторые ученые высказали предположение, что саркофаг может принадлежать совсем не императорскому сыну, а какому-то китайскому полководцу или представителю дворянства. Они уже в предвкушении увлекательного исторического расследования и дальнейших раскопок.