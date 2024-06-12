После смерти Анастасии Заворотнюк, ее дочь Анна опубликовала в социальных сетях архивные снимки с матерью. Но позже дочь покойной актрисы рассказала, что эти снимки мог никто и не увидеть, так как их невозможно было отыскать.

«Несколько дней искала семейные альбомы, весь дом перевернула, и казалось, что вся память утеряна. До слез было обидно, так как никаких копий не делали»,- поделилась Анна своими переживаниями с подписчиками.

Но наследница актрисы рассказала, что уже отчаялась найти снимки своей матери, когда ей в голову, словно ниоткуда, пришла мысль посмотреть еще в одном месте.

«Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», – написала Анна.

Девушка уверена, что это было послание от ее покойной матери, которая хотела, чтобы дочь обязательно нашла ее фотографии.

Анастасия Заворотнюк скончалась от страшной болезни, рака головного мозга, в ночь на 30 мая. Знаменитость более пяти лет боролась с этим жутким заболеванием, но в итоге оно победило. Отмечается, что до последнего вздоха Анастасии с ней находился ее супруг Петр Чернышов.