46-летняя Анна Семенович порадовала своих поклонников очередным снимком в купальнике. Знаменитость опубликовала фото со своего отдыха в популярной социальной сети. Семенович рассказала подписчикам, что отправилась отдыхать в солнечную Турцию. Во время отпуска знаменитость не прекращает активно общаться со своими поклонниками через соцсеть.

Артистка опубликовала снимок во время своего купания в бассейне отеля. Знаменитость позировала, пребывая в воде в черном слитном купальнике, акцентирующем внимание на ее пышном бюсте. Семенович зачесала свои мокрые волосы назад и предстала полностью без макияжа.

Знаменитость часто радует своих поклонников снимками в купальниках. Порой она выбирает очень откровенные модели, за что сталкивается с волной критики. Но Семенович отвечает всем хейтерам, что довольна своей внешностью, фигурой, поэтому выбирает наряды по душе. К тому же, по ее словам, у нее есть возлюбленный, который без ума от ее пышных форм.