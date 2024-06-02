Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова порадовала подписчиков в социальных сетях видеозаписью в эффектном бикини серого цвета. Певица разместилась у бассейна в плавках с завязками на бедрах и бандо топе, показав поклонникам безупречную фигуру.

Исполнительница запечатлена в нескольких ракурсах, благодаря чему ее можно рассмотреть со всех сторон. Волосы 41-летней певицы распущены и немного влажные после купания в бассейне, на губах помада бордового цвета.

Ранее Седокова выкладывала фотографии в красной кепке, в немного приподнятой рукой футболке белого цвета, а также в трусах с завышенной талией и без штанов. Такой образ тоже позволил ей продемонстрировать все преимущества своей стройной фигурой многочисленным поклонникам.