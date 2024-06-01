На презентации онлайн-кинотеатром KION шоу «Клиника счастья. Реалити» появились звездные гости. Среди присутствующих была российская актриса Анна Михайловская. Актриса пришла не одна, а в сопровождении кавалера. Для многих была загадка, кем является молодой человек, сопровождающий известную актрису.

Некоторые уже начали шептаться, что Анна вывела в свет своего нового возлюбленного. Ведь после развода с супругом актером Тимофеем Каратаевым ничего не известно о личной жизни актрисы. Ей регулярно приписывают романы с партнерами на съемочной площадке, однако все эти заявления желтой прессы являются голословными.

Но как выяснилось, на премьере проекта «Клиника счастья» Анна Михайловская появилась вместе со своим младшим братом – Антоном Михайловским. Молодой человек тоже работает в сфере кино – он начинающий оператор-постановщик, окончивший третий курс ВГИКа. У него уже есть опыт работы. Антон Михайловский принимал участие в съемках сериала «Челюскин. Первые». Также он был вторым оператором культового сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».