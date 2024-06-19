Российская актриса Анна Хилькевич опубликовала снимок из органов опеки. По ее словам, она решила подать документы на смену имени своей дочери, 5-летней Марии.

«Мы сделали первый шаг для того, чтобы поменять имя Машеньке. Она все равно останется для нас Машей, но по документам она будет Анна-Мария», – сообщила актриса.

Хилькевич отметила, что ее младшую дочь очень расстраивает тот факт, что у всех в семье имена начинаются с буквы «А», и только ее зовут Маша. Поэтому она хочет изменить свое имя. По словам знаменитости, в двухлетнем возрасте дочка называла себя Аней.

Анна Хилькевич отметила, что решила соблюсти все бюрократические правила еще до того, как девочка пойдет в школу. К тому же, по словам актрисы имя Анна-Мария звучит очень красиво, и в будущем, если ее дочь захочет связать свою жизнь с творчеством, то оно ей очень поможет.

«Я думаю, что имя Анна-Мария ей очень даже пригодится в жизни. Оно редкое и может быть красивым творческим псевдонимом», – подчеркнула Анна Хилькевич.

Сейчас актриса находится в интересном положении. Вместе со своим супругом Артуром Мартиросяном она ожидает скорого появления третьего ребенка. По словам актрисы, они решили не нарушать семейную традицию и также дать имя будущему ребенку, которое будет начинаться на первую букву алфавита.