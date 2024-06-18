Известная российская актриса Анна Чиповская решила кардинально сменить свой образ. Поклонники привыкли видеть артистку с копной густых волос. Чаще всего Анна предпочитает стрижку каре или вовсе носит длинные волосы. Но свое 37-летние звезда комедии «Любви не бывает?» решила коротко остричь свои локоны.

Чиповская опубликовала в соцсетях снимок своего похода в парикмахерскую. Актриса сфотографировала момент, как мастер остригает ее волосы. Судя по фото, Анна решилась на ультракороткую стрижку.

«37 лет — ума нет. Пусть чувство юмора никогда не покинет, со всем остальным разберёмся», – подписала свое фото актриса.

Поклонники поддержали перемены во внешности актрисы и принялись поздравлять ее с именинами. Многие ей пожелали радоваться жизни, счастья и вечного праздника.