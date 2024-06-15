Известная певица Анна Asti рассказала, что во время выступлений довольно часто попадает в курьезные ситуации. Артистка рассказала журналистам на Премии МУЗ-ТВ 2024 о своих выходах на сцену, заканчивающихся неприятными моментами.

По словам артистки, самый огромный конфуз с ней произошел, когда во время выступления на сцене у нее сломался каблук. Но хуже всего было, когда артистка упала и выбила себе передние зубы микрофоном.

«Из последнего на моих сольных концертах — сломала каблук, и мне пришлось еще два часа выступать в этих туфлях. Еще один момент — я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт, прикрывая рот», – поделилась знаменитость.

К счастью на церемонии Премии МУЗ-ТВ 2024., выход Анны Asti прошел замечательно. Артистка стала победительницей в номинации «Лучшая песня» за композицию «Царица». Также, по версии МУЗ-ТВ, Анну Asti назвали лучшей исполнительницей.

Напомним, после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой многие приглашенные звезды были «отменены». Среди участников вечеринки также была и Анна Asti, которая на определенное время пропала со сцены. Но в апреле текущего года стало известно о начале гастрольного тура артистки. Скандал утих – Анна Asti вновь начала активно выступать.